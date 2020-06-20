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Başakşehir’de LGS’de velilere çay ve kek ikramı

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.06.2020 12:37 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde LGS’nin yapıldığı okullarda stant kurarak, çocukları sınava giren velilere ikramda bulundu.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde LGS’nin yapıldığı okullarda stant kurarak, çocukları sınava giren velilere ikramda bulundu. Çay ve kek ikramı yapılan velilere, maske ve kolonyalı mendil de dağıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav yapıldı. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda alanlar oluşturuldu, sınav öncesi binalar detaylı bir şekilde temizlendi ve sınıflar dezenfekte edildi. Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması sağlandı. Yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınarak, öğrencilerin bekletilmeden sınıflardaki yerlerini almaları sağlandı.

“Bekleyişinizin sevinçli haberlerle sonuçlanmasını diliyorum”
Başakşehir Belediyesi de öğrencilerin sağlığı için okul bahçelerine girilmesine izin verilmeyen velilere kek ve su ikram etti, kolonyalı mendil ile maske dağıttı. Üzerinde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun “Heyecanlı bekleyişinizin sevinçli haberlerle sonuçlanmasını diliyor, çocuklarınızın başarılarıyla övünç duyacağınız mutlu bir gelecek temenni ediyorum” mesajının yer aldığı paketleri alan vatandaşlar, Halkla İlişkiler ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarından memnun olduklarını dile getirerek, Başakşehir Belediyesine ve Başkan Yasin Kartoğlu’na teşekkür ettiler.

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