Başakşehir’de okullarda eğlenceli sağlık taraması

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, “Sağlıklı Nesiller, Mutlu Yarınlar” projesi kapsamında, Emlak Konut Fuat Sezgin İlkokulu önünde sağlık taraması uygulaması gerçekleştirdi.

Derslerini tamamlayan öğrenciler, ilk önce okulun spor salonuna kurulan eğlence platformunda gönüllerince eğlendi. Başakşehir’in maskotları Başakgiller’in eğlenceye katıldığını görünce sevinçleri ikiye katlandı. Öğrenciler, eğlencenin ardından okulun önüne kurulan sağlık tırında taramadan geçirildi.

Tırda ayrıntılı sağlık taraması

Doktor, hemşire ve görevlilerinden oluşan 5 kişilik sağlık ekibi, öğrencileri ayrıntılı sağlık taramasından geçirdi. Boy ve kilo endeksleri ölçülen öğrencilerin genel muayenelerinin ardından göz ve diş sağlıkları kontrol edildi. Öğrencilerin eğitim hayatını etkileyecek herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için kontroller başarıyla tamamlandı.

Proje koordinatörü Sefer Topal, özellikle minik öğrencilerin doktor korkusu yaşamaması için sağlık taramasını eğlenceyle birlikte organize ettiklerini ifade etti. Taramada sağlık sorunu olduğu tespit edilen öğrencilerin velilerine ulaşarak gerekli koordinasyonu sağladıklarını söyledi.

Fuat Sezgin İlkokulu Müdürü Hacı Ali Korkmaz ise okullarda yürütülen sağlık taramaları nedeniyle Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür ederek, “Sağlık taramalarını ilk sınıftan son sınıfa kadar geleceğimiz için çok önemli görüyoruz. Muayenelerin yapılması ve varsa rahatsızlıklarının erken teşhis edilmesi velileri ve bizleri hem rahatlatıyor hem de mutlu ediyor” dedi. Kontrollerin ardından öğrencilere kalem kutusu içerisinde diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

