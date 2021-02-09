Başakşehir’de park ve yaşil alanlar dezenfekte ediliyor

İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Başakşehir’de, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlar çocuklar için belirli aralıklara dezenfekte ediliyor.

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki 131 park ve yeşil alanındaki dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeyen dezenfektanlarla yapılan çalışmalar, hava şartlarına bağlı olarak belirli aralıklarla tekrarlanıyor.

Park ve yeşil alanlar güvende

Park ve yeşil alanlardaki çocuk oyun grupları, kent mobilyaları ve açık hava spor ekipmanları virüs ve bakterilere karşı dezenfekte ediliyor. Böylece çocuklar başta olmak üzere tüm Başakşehirlilerin park ve yeşil alanlarda sağlıklı ve keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor.

İlçe genelinde 8 personel ve 2 araçla yapılan periyodik çalışmalarda her seferinde ortalama 500 litre dezenfektan kullanılıyor. Çalışmalarda insan ve çevre sağlığına hangi bir zararı olmayan ürünler tercih ediliyor.

Şamlar’da çam ağaçları ilaçlandı

Öte yandan ilçenin huzur köşesi Şamlar Tabiat Parkı ve diğer ormanlık alanlarda, çam kese böceğine karşı çalışma başlatıldı. Çam ağaçlarında bulunan ve özellikle yaz aylarında çocuk ve yaşlılarda alerjik reaksiyonlara neden olan çam kese böceklerine karşı önlem olarak ilaçlama çalışması yapıldı. Ekipler ayrıca elle toplama çalışması da gerçekleştirdi.

