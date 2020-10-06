Başakşehir’de yenilikçi fikirler 7. kez yarışacak

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl Yedincisi Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda, yenilikçi fikirler kıyasıya yarışacak. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ve öğretim görevlilerinin 4 farklı kategoride katılacağı yarışmada, toplam 70 bin lira ödül verilecek.

Başakşehir Belediyesi’nin yenilikçi projeleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması, bu yıl 7’nci kez düzenleniyor. Başvuruların devam ettiği yarışmada, dört farklı kategoride birbirinden yenilikçi fikirler ve ilginç projeler yarışacak.

Yenilikçi fikirler, yenilikçi projeler

Başvuruların başladığı yarışmada ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, üç ayrı kategoride bilgi ve becerilerini kullanarak hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Öğretmenler ve öğretim görevlileri de kendi kategorilerinde yenilikçi fikirleriyle birincilik ödülü için hünerlerini sergileyecek.

Toplam ödül 70 bin lira

Yarışma için başvurular, 28 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Dört kategoride dereceye girecek projelere toplam 70 bin lira ödül verilecek yarışmanın, önceki yıllarda olduğu gibi, insan hayatını kolaylaştıracak, enerji tasarrufunu artıracak ve çevre kirliliğini azaltacak yenilikçi fikirlerin kıyasıya mücadelesine sahne olması bekleniyor. Her katılımcının birden fazla proje ile katılabileceği yarışmada, her proje için ayrı bir rumuz ve proje formu dolduruluyor. Bireysel ve grup katılımlarına açık olan yarışmada, grupların en fazla dört kişiden oluşması gerekiyor.