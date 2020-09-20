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Başakşehirli Çaicara: Rakiplerimiz bize daha farklı motivasyonla çıkıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.09.2020 21:25 | Son Güncelleme

Başakşehir'in sağ bek oyuncusu Junior Caiçara, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Başakşehirli Çaicara: Rakiplerimiz bize daha farklı motivasyonla çıkıyor

Başakşehirli Çaicara, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Takım olarak toparlanacaklarını söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Geçen seneki yenilgiden sonra bu maçın daha da önemli olduğunu biliyorduk. Geçen sezonun şampiyonu olarak rakiplerimiz bize daha farklı motivasyonla çıkıyor. Çalışmak zorundayız, kafamızı eğmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz ve eksiklerimizi kapatacağız" dedi.

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