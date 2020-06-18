YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başakşehirliler “maskeli” sağlıklı yaşam yürüyüşünde buluştu

Başakşehirliler “maskeli” sağlıklı yaşam yürüyüşünde buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun geçen yıl başlattığı “spor hareketi” kaldığı yerden devam ediyor.Covid-19 salgını sonrasında ilki gerçekleştirilen sosyal mesafeli ve maskeli sağlıklı yaşam yürüyüşüne Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri ile Başakşehirliler de katıldı.1 Haziran’dan itibaren başlayan ‘yeni normal’ sürecinde Başakşehir’de ilk spor etkinliği düzenlendi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun geçen yıl başlattığı “spor hareketi” kaldığı yerden devam ediyor.
Covid-19 salgını sonrasında ilki gerçekleştirilen sosyal mesafeli ve maskeli sağlıklı yaşam yürüyüşüne Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri ile Başakşehirliler de katıldı.
1 Haziran’dan itibaren başlayan ‘yeni normal’ sürecinde Başakşehir’de ilk spor etkinliği düzenlendi. Başkan Yasin Kartoğlu’nun, mesai arkadaşlarıyla birlikte yaptığı spor etkinliğine sosyal medya hesaplarından vatandaşları da davet etmesiyle birlikte Başakşehir’de spor hareketi yeniden başladı.

Önlemler alındı, adımlar atıldı
Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı’da gerçekleştirilen doğa yürüyüşü öncesi katılımcıların ateşleri ölçüldü ve maske dağıtıldı. Başkan Kartoğlu’nun çağrısını karşılıksız bırakmayan Başakşehirlililer, saatler 19.00’u gösterdiğinde Şamlar Tabiat Parkı’ndaki yürüyüş parkurunda buluştu. Parkur yürüyüşünü tamamlayan katılımcılar, Başakşehir Belediyesi’nin uzman spor eğitmenleri eşliğinde jimnastik hareketleri yaptı.

“Sağlıklı yaşama hep birlikte devam edeceğiz”
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, korona virüsle mücadele kapsamında son derece kontrollü bir spor etkinliğine imza atan Başakşehirlileri tebrik ederek, “Yeniden başlattığımız ‘spor hareketi’ etkinliğimiz, hem pandemi sürecinde ‘evde kal’ çağrılarına uyarak spordan ve hareketli yaşamdan uzak kalan komşularımız hem de bizim için çok iyi oldu. Yürümeye, koşmaya ve sağlıklı yaşamaya hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:46
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.