Başarı tesadüf değildir! YKS 2025'e son 2 ay kala derece yapmanın ve verimli çalışmanın ipuçları...

Milyonlarca gencin üniversite hayalini gerçekleştirmek için hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler çalışmalarına hız verirken, uzmanlardan da önemli tavsiyeler geliyor.

Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörü Gonca Kırpıkoğlu, kalan sürenin verimli değerlendirilmesi adına üniversite adaylarına kritik önerilerde bulundu. Kırpıkoğlu, doğru planlama, eksik konu tamamlama, motivasyonu yüksek tutma ve deneme sınavlarıyla sınav atmosferine alışmanın, başarıya giden yolda önemli adımlar olduğunu vurguladı. Özellikle zaman ve stres yönetimine dikkat çeken Kırpıkoğlu, YKS 2025 maratonunda öne çıkan başarı stratejilerini adaylarla paylaştı.

ZAMAN YÖNETİMİ

"Zaman yönetimi, başarıya ulaşmada en önemli faktörlerden biridir. Günlük çalışma planınızı oluştururken, her konuyu belirli bir süre diliminde tamamlamayı hedefleyebilirsiniz. Sürekli ders çalışmak yerine, odaklanarak belirli aralıklarla çalışmak, zihinsel yorgunluğu önleyecek ve daha verimli olmanızı sağlayacaktır."

DENEME SINAVININ ÖNEMİ

"Deneme sınavları, sınav atmosferine alışmak ve eksiklerinizi tespit etmek için oldukça önemlidir. Fakat sadece sınavı tamamlamak değil, sınav sonrasında analiz yaparak zorlandığınız konuları belirlemek ve bu alanlarda yoğunlaşmak büyük bir fark oluşturacaktır. Ayrıca, süre yönetiminizi geliştirmek adına deneme sınavlarını zaman tutarak çözmek de faydalı olacaktır."

"SOSYAL MEDYAYI KONTROLLÜ KULLANIN"

"Dijital platformlar, bilgiye ulaşmak için iyi bir araç olabilir, ancak zaman yönetimi açısından dikkatli olmak gereklidir. Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayarak dikkatinizin dağılmasını engelleyebilirsiniz. Eğitimle ilgili içeriklere yönelmek, motivasyon artırıcı hesapları takip etmek ve gereksiz kullanımı en aza indirmek, sınava kalan süreci daha verimli hale getirecektir."

"MOTİVASYONU YÜKSEK TUTUN"

"Zaman zaman motivasyon değişimleri yaşamak oldukça doğaldır. Özellikle sınav öncesi stres ve kaygılar da bu durumu etkileyebilir. Hedeflerinizi net bir şekilde belirleyerek motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Sınav psikolojisini yönetmek için kaygıyı kontrol altına almak, doğru nefes egzersizleri ve olumlu düşünce teknikleriyle zihinsel olarak rahatlamak başarıyı artırabilir. Ayrıca, sınav şartlarını sağlayarak, simülasyonlar yapmak sınav günü oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçerek, kaygınızın azalmasında da yardımcı olacaktır."

"SON 60 GÜNÜ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİN"

"Önümüzdeki 2 ay, sınav hazırlık sürecinizde oldukça önemli bir fırsattır. Doğru stratejiyle, düzenli bir çalışma planı oluşturarak, bu süreci en etkin şekilde değerlendirebilir ve sınav başarınızı artırabilirsiniz. Unutmayın her adım sizi başarıya biraz daha yaklaştıracaktır."

"FİZİKSEL VE ZİHİNSEL SAĞLIĞINIZA ÖZEN GÖSTERİN"

"Dengeli beslenme düzeni, yeterli uyku ve düzenli egzersizler, sınav hazırlığınızı destekleyecek önemli unsurlardır. Bahar aylarının getirdiği hava değişiklikleri, enerjinizi artırabileceği gibi, bazı kişilerde yorgunluk ve uyku düzeni sorunlarına da yol açabilir. Bu dönemde, sınav hazırlığınızı etkilemeden zihinsel ve fiziksel sağlığınızı korumanız gerekir. Gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, nefes egzersizleri uygulamak hem bedeninizi hem de zihninizi dinç tutmanıza yardımcı olacaktır."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır