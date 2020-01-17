Başarılı sporculardan Başkan Akkaya’ya ziyaret

Konya’nın Akşehir ilçesindeki Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Akşehir Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi sporcuları ve okul idarecileri, verdiği desteklerden ötürü teşekkür için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti.

Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Yalçın, öğretmenleri ve öğrencileri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya makamında teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Öğretmenleri ve öğrencileri ağırlayan Başkan Akkaya başarılı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Ardından Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi Müdürü Mehdi Aslanboğa, öğretmenleri ve öğrencilerini de ağırlayan Başkan Akkaya, onların katıldıkları müsabakalar ve başarıları hakkında bilgi aldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimiz hem eğitimde hem de sporda başarı grafiğini hep üst çıtalarda tutmuş ve tutmaya da devam etmektedir. Başarılı öğrencilerimiz derslerinde olduğu kadar katıldıkları spor branşlarındaki üstün başarıları ile de göğsümüzü kabartmaya devam etmektedir. Tüm öğrencilerimizi başarıları için tebrik eder, öğretmenlerini, okul idarecilerini ve velilerini de böyle başarılı öğrenciler yetiştikleri için kutlarım. Akşehir Belediyesi olarak eğitime ve spora olan desteklerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

