"Başbağlar Katliamı"yla ilgili 21 sanık hakkında yeni iddianame hazırlandı

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR/MUHAMMET MUTAF - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 sivilin teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı ile ilgili derinleştirilen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 21 şüpheli hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesi ve tanık ifadeleriyle derinleştirilen soruşturma tamamlandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, 33 sivilin şehit edilmesinde sorumluluğu bulunan ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında hazırlanan iddianame Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, olay günü sabah saatlerinde Orhan İlbay (İsa Kod) adlı örgüt mensubu sorumluluğunda, Tunceli bölgesinden yaklaşık 100 teröristin silahlandırılarak Zülüfyurdu denilen ormanlık alanda bir araya getirildiği belirtildi.

Eylem harekat tarzları anlatılarak Başbağlar giriş ve çıkışına güvenlik güçlerinin gelmesini ve köy halkının kaçmasını engellemek için kadın ve erkeklerden oluşan bir grup bırakıldığı anlatılan iddianamede, köye gönderilen teröristlere evleri yakmak için kullanacakları yanıcı maddeler verildiği, hangi evde kimlerin oturduğu ve bulunduğunun öncesinden tespit edildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, teröristlerin akşam ezanı okunurken köye girdikleri, iletişim ve elektrik hatlarını kestikleri, camiden başlayıp okunan ezanı yarım bıraktırarak imamı köy meydanına götürdükleri, köyde tespit ettikleri evlerden silah zoruyla vatandaşları darbedip çıkartarak köy meydanına getirdikleri ve kadınları köyün altında bulunan dere yatağında topladıkları ifade edildi.

Terör örgütü propagandası yapan teröristlerin daha sonra köyü ateşe vererek köylüleri katlettikleri aktarılan iddianamede, olay yerinde 28 kişinin kurşunlanarak öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı, kayıp 5 kişinin de yanan evlerin enkazından cenazelerinin çıkarıldığı bilgisine yer verildi.

- Katliamdaki silahlar, başka terör olaylarında da kullanılmış

Başbağlar'da ele geçirilen boş kovanların kriminal incelemeleri sonucu söz konusu silahların terör örgütünce 1992-1994 yıllarında Tunceli ve Bingöl'de güvenlik güçleri ve sivillere yönelik 10 farklı terör saldırısında kullanıldığının tespit edildiği bildirilen iddianamede, olayda kullanılan silahların, Tunceli'nin Pertek ilçesinde ikamet eden ve 4 dönem belediye başkanlığı yapan ANAP'lı Suphi Vural'ın evine teröristlerce ateş açılması ve Ovacık ilçesi kara yolunda teröristlerce 4 vatandaşın öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasında kullanıldığı ifade edildi.

Mağdurların birbirleriyle örtüşen ifadelerine de yer verilen iddianamede, bazı mağdurların, terör örgütü mensuplarının isim isim köyde bulunanları evlerinden çağırdıklarını ve evlerde bulunan silahlardan dahi haberdar olduklarını anlattıkları bilgisi paylaşıldı.

Mağdur Elif Akpınar, ifadesinde, olay günü akşam saatlerinde silahlı kişilerin evlerine gelerek, "tek kırma tüfeğinizi verin" dediklerini, kendilerinin 18-20 yıl önce alınmış bir tek kırma tüfeklerinin olduğunu ancak şu an bu evde bulunmadığını söylediğini, değerli eşyalarını alarak kendilerini evden dışarıya attıklarını belirtti.

- "Abdullah Öcalan'ın konuşmalarından bu eylemi onayladığını anladım"

Terörist Şemdin Sakık'ın davayla ilgili tanık olarak alınan ifadesinde, bölgede kendisinin talimat vermesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Olayı sözde Tunceli bölge sorumlusu "Dr. Baran" kod isimli teröristten duyduğunu anlatan Sakık, olaydan daha önce haberi olmadığını öne sürdü.

Sakık, ifadesinin bir bölümünde şunları kaydetti:

"Abdullah Öcalan'ın konuşmalarından bu eylemi onayladığını anladım. Zaten Abdullah Öcalan kendilerine sık sık 'Ben size silahı savaşmanız için veriyorum' derdi. Dr. Baran'ın ölmesi üzerine 'Tunceli Bölge Sorumlusu' olarak atandım. Buradaki teröristlerden olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini duydum."

Teröristlerden S.Z'de de ifadesinde, olaya "İsa" kod adlı terörist liderliğinde 30 kişilik grubun katıldığını ve bunların bazılarını tanıdığını belirtti. Eylemin yapılmasını "Dr. Baran" kod isimli Müslüm Durgun'un istediğini söyleyen S.Z, bu kişinin "Eylemi bölgede üstleniyoruz, uluslararası alanda üstlenmiyoruz." dediğini aktardı.

- Terörist, emirle erkekleri tarayarak öldürdüklerini itiraf etti

Terörist A.T. ise ifadesinde, devlet yanlısı Başbağlar köyüne "İsa" kod adlı teröristin talimatıyla gittiklerini, 1 saat kadar propaganda yaptıklarını, emirle erkekleri öldürdüklerini, bir grubun köyü yaktığını ve olayın yaklaşık 3 saat sürdüğünü itiraf etti.

İddianamede, soruşturma aşamasında 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin, "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

- Olay

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993'te gelen terör örgütü mensupları, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek toplam 33 vatandaşı şehit etmişti.

