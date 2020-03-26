YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Başdeğirmen: "Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde davranalım"

Başdeğirmen: "Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde davranalım"

ISPARTA HABERLERİ  | 26.03.2020 16:57 | Son Güncelleme

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Korona Virüs dolayısıyla 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında, bu kişilere açık alanlarda bazı kişiler tarafından yapılan olumsuz davranışlardan dolayı duyduğu üzüntüsünü dile getirdi.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.

Başdeğirmen: "Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde davranalım"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Korona Virüs dolayısıyla 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında, bu kişilere açık alanlarda bazı kişiler tarafından yapılan olumsuz davranışlardan dolayı duyduğu üzüntüsünü dile getirdi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu gelişmenin ardından sokağa çıkan ileri yaş gurubundaki vatandaşlara karşı yapılan hoş olmayan davranışlardan duyduğu rahatsızlığı ve üzüntüsünü dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Son günlerde yaşlılarımızı gördüğümüz zaman onlara kötü davranmaya başladık. Onlara karşı ‘sokakta ne işin var’ der gibi bazı davranışlarda bulunuluyor” hatırlatmasında bulundu.
Yaşlıların kendi sağlıkları açısından evde bulunmalarının gerektiğini ve bu yönde bir kısıtlamanın bulunduğunu kaydeden Başdeğirmen, “Bazı yaşlılarımız da izin aldığı sürece bir saatliğine de olsa çarşıya çıkıp işlerini görebilme imkanları var. Tabi ki bu izine bağlıdır” ifadesinde bulundu.
Bu süreçte daha hassas olunması gerektiğine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızdan da 65 yaş üstü büyüklerimize, bizim değerlerimize, bizim dedelerimize, ninelerimize, amcalarımıza bu süreçte daha sevgili, saygılı bir şekilde davranılmasının vazifemiz olduğunu düşünüyorum” dedi. Başdeğirmen, “Bu süreçte 65 yaş üstü büyüklerimizin de öncelikle kendi sağlıkları açısından kurallara uyarak evlerinden çıkmamalarını hassaten rica ediyoruz” görüşlerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Isparta Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:22
Yatsı
20:38

Isparta Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Vitamin Eczanesi
Merkez
Yedişehitler Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczanei
Gelendost
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
Çiğdem Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

(ÖZEL) Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

(ÖZEL) Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek

Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek

Isparta’da muhtarlar başkanını seçti

Isparta’da muhtarlar başkanını seçti

Isparta Kitap Fuarı devam ediyor

Isparta Kitap Fuarı devam ediyor

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.