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Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

ISPARTA HABERLERİ  | 12.07.2020 12:54 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Bölgesel Amatör Liglerle ilgili aldığı sadece birincilerin üst lige çıkma kararı sonrası Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, açıklamalarda bulundu.Başkan Başdeğirmen, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun BAL Ligine ilişkin kararı kabul edilemez.

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Bölgesel Amatör Liglerle ilgili aldığı sadece birincilerin üst lige çıkma kararı sonrası Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, açıklamalarda bulundu.
Başkan Başdeğirmen, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun BAL Ligine ilişkin kararı kabul edilemez. BAL Liginde müsabakaların oynanmama kararı alınıp sadece birincilerin üst lige çıkma kararı başta memleketimizin takımı Ispartaspor’a haksızlıktır. Milletvekillerimiz ve Meclis üyelerimizle istişare halinde şehrimizin mücadelesini vermekteyiz. Bu süreçte Isparta halkının ve spor kamuoyunun desteğine inanıyor ve güveniyoruz. Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır" dedi.

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