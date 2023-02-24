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Basel Trabzonspor maçında karşılaşmaya damga vuran olay! Maçın hakeminin verdiği kararlar ülke gündemine oturdu

24.02.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre’nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Maçta verdiği kararlarla sosyal medyada gündem olan İspanyol hakem Mateu Lahoz'a büyük eleştiri var.

Basel Trabzonspor maçında karşılaşmaya damga vuran olay! Maçın hakeminin verdiği kararlar ülke gündemine oturdu

Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Basel'e konuk oldu. 13. dakikada Amdouni ve 76. dakikada Zeqiri'nin golleriyle rakibine 2-0 yenilen bordo-mavililer, turnuvaya veda etti. Trabzonsporlu Bakasetas, 27. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

LAHOZ MAÇIN ADETA ÖNÜNE GEÇTİ

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(Görüntü TV 8'den alınmıştır)

Dakikalar 49'u gösterdiğinde Trabzonspor'un atağında Maxi Gomez, Basel kalecisini çalımlayıp topu ağlara göndermek üzereyken yerde kaldı. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Sonrasında VAR tarafından çağırılan Lahoz, penaltıyı iptal ederek devam kararı verdi.

MESSI'Yİ DE ÇILDIRTMIŞTI

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Dünya Kupası’ndaki Arjantin-Hollanda karşılaşmasında tam 14 sarı, 2 kırmızı kart çıkaran Lahoz, turnuvaya bu maçın ardından veda etmiş ve ülkesine gönderilmişti. Dev maçın ardından konuşan Messi, “Dünya Kupası’ndaki tartışmasız en kötü hakem” sözlerini kullanmıştı.

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