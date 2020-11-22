Başhekim Çelik’ten bilgi işlem sorumlularına teşekkür

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastanenin bilgi işlem teknik sorumlularına verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bilgi işlem teknik sorumlularıyla bir araya gelerek, özverili çalışmaları ve hastanenin bilişim sistemini çağın gerekliliklerine uygun olarak güncellemeleri nedeniyle kendilerine teşekkür etti. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Çelik, personelin özverili çalışmaları ile hastanenin bilişim teknolojileri alt yapısının her geçen gün çağın gerekliğine uygun olarak sürdürüldüğünü ifade ederek, "Makine, ekipman ve donanım kalitemizle yenilikler takip edilmekte, hasta ve hasta yakınları ile diğer ilgili tarafların beklentileri konusunda, en son bilimsel ve teknolojik gelişmeler uygulanmaktadır. En üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde gereksinimler karşılanmaktadır" dedi.



