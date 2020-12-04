Başhekim Çelik’ten hasta ve personele moral ziyareti

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hasta ve personelleri ziyaret etti.

Doç. Dr. Çelik, beraberindekilerle yatan hastaları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Başhekim Çelik, daha sonra hastane personeli ile bir araya geldi. Hastalara maksimum düzeyde hizmet sunabilmek için çaba harcadıklarını ifade eden Çelik, “Hastane çalışanlarımız, doktorlarımız ve yönetim ekibimizle beraber her gün çıtayı biraz daha yukarı taşıyarak, bizlere canını emanet eden insanlarımıza en üst düzeyde hizmet sunmanın mücadelesini veriyoruz. Adanmışlık ruhuyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, zaman zaman böylesi moral motivasyon içerikli çalışmalar da yaparak hem hastalarımız ve yakınlarının hem de mesai arkadaşlarımızın morallerini yüksek tutuyoruz. Son yıllarda artan stres, düzensiz beslenme gibi faktörler nedeniyle birçok hastalıkta artış yaşandığını gözlemlediğimiz için hastalarımız ve yakınlarına bilgiler veriyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün tıbbi olanaklarımızı, hastalarımızın tedavisi için seferber edecek ve bu uğurda gece gündüz demeden azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

