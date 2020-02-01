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Başhekim Gezer, Coronovirüs hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı

AYDIN HABERLERİ  | 01.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan ve insanları tedirgin eden Coronavirüs hakkında Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr.

Başhekim Gezer, Coronovirüs hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan ve insanları tedirgin eden Coronavirüs hakkında Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer bilinmesi gereken bazı hususları açıkladı.
Coronoviruslerin, memelilerde ve kuşlarda enfeksiyon yapabilen, birçok alt tipi bulunan virüsler olduğunu belirten Başhekim Erdal Gezer, “İlk defa 1960 yılında etken saptanmıştır ve nereden geldiği de saptanamamıştır. İnsanda enfeksiyon yaptığı bilinen HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, Human coronavirus HKU1, MERS-CoV ve en son olarak Wuhan coronavirus (2019-nCoV) 7 alt tipi bilinmektedir. Genellikle hafif gribal enfeksiyonlar yapar ve kendiliğinden iyileşir. Ancak ağır hastalık tablosu ile de karşımıza çıkmaktadır. Birçok defalar dünyanın çeşitli bölgelerinde salgınlara neden olmuştur” diyerek, bu dönem insanları daha çok tedirgin eden virüsün belirtileri hakkında bilgi verdi. .
Virüsün genelde enfeksiyon, bulaştıktan 5 gün -2 hafta sonra belirti vermeye başladığını belirten Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Bulaşma yolu diğer gribal enfeksiyonlar gibi öksürük, aksırık ve yakın temasla gerçekleşir. Hastada ateş, titreme, burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı görülür. Bazen bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide-bağırsak şikayetlerine de neden olabilir. Hastalık ilerlerse solunum sıkıntısı ve akciğer enfeksiyonu oluşabilir. Daha ağır vakalarda çoklu organ yetmezliği ve ölüm görülmektedir” diyerek, ağır vakaların daha çok yaşlılarda ve çocuklarda görülebildiğini kaydetti.
Coronavirus için kullanılabilecek spesifik bir antiviral tedavi olmadığını, şikayetlere yönelik ateş düşürücü, öksürük ve burun akıntısı ilaçları verildiğini kaydeden Dr. Gezer, “İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalmak hastalığın kısa sürede geçmesinde etkilidir. Solunum sıkıntısında solunum desteği verilir, gerekirse yatarak tedavi edilmelidir. Vücudun bağışıklık sistemini üst düzeyde tutmak, hastalığın bulaşmasından korunmak için önceliklidir. Dengeli beslenme, düzenli uyku, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkolden uzak durmak bu açıdan önemlidir. Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temastan sonra ellerin yüze, buruna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi uygun olur. Hastalık hayvanlardan da bulaşabildiği için evcil ve yabani hayvanlardan uzak durulması tavsiye edilir. Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerek coronavirus, gerekse diğer virüs enfeksiyonlarından korunmada etkilidir” diyerek herkesin hijyen kurallarına ve sağlıklı ve doğal beslenmeye özen göstermesini tavsiye etti.

Başhekim Gezer, Coronovirüs hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı

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