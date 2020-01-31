Başhekim Gürbeden; “2020 Yılında Ambulans Sayımız 81’e Ulaştı”

İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, Kayseri’de sunulan hastane öncesi acil sağlık hizmetleri hakkında bilgiler vererek geçtiğimiz 2 yıllık süreci değerlendirdi.

Açıklamalarında, son 2 yılda hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde Kayseri olarak çok yol kat ettiklerine değinen Gürbeden; “Göreve başladığımız 2018 yılı başında, Kayseri’de 43 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile hizmet verilmekte idi. Biz bu sayıyı 2 yıl gibi kısa bir sürede faaliyete geçirdiğimiz 11 acil sağlık hizmetleri istasyonu ile 54’e çıkardık. İstasyon yerlerinin bulunması, personel ve ambulansların temini gerçekten kısa zamanda yapılması zor işlerdi. İstasyon sayısını arttırmaktaki hedefimiz ise özellikle ilçelerimizle, yoğunluğun fazla olduğu il merkezindeki bazı bölgelerdeki vakalara daha kısa sürede ulaşmak ve bu bölgelerde çalışan personelimizin iş yükünü azaltmaktı. Bunun da güzel sonuçlarını istatistiki verilerimize baktığımızda görüyoruz.

2018 yılı başında 60 kara ambulansımız vardı. Ambulans filomuza 2018 yılında 3, 2019 yılında 13, 2020 yılında ise 5 ambulansın katılması ile bu sayı 81’e ulaştı. Ambulansların ilimize getirilmesi konusunda, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin çok ciddi gayretleri oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Şu anda hava ambulansı istasyonumuzla beraber toplamda 54 istasyon, 81 ambulansla hizmet veriyoruz. Bu istasyonların 30’u merkezde, 24’ü ise ilçelerimizde bulunmakta. Merkezde yaklaşık 30 bin nüfusa bir istasyon ve ambulans düşerken, ilçelerde bu sayı 10-11 bin nüfusa kadar düşmekte. Ayrıca Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız gibi uzak ilçelerimize de, kış aylarında köylere ulaşımda sıkıntı yaşamamak adına 3 paletli ambulans konuşlandırdık. Birde Erciyes’te hizmet vermek için Hacılarda paletli ambulansımız var. Kısa sürede vatandaşımıza ulaşmak ve ilçelerin boş kalmamasını sağlamak adına Yahyalı, Develi, Pınarbaşı ve Sarız gibi uçtaki ilçelerimizde ambulans ve istasyon sayılarımızı arttırdık. Hepsine birer istasyon ve ambulans daha ekledik. Şu anda Yahyalı da 3 tam donanımlı ambulans ve 1 paletli ambulansla, Pınarbaşı’nda 2 tam donanımlı ambulans ve bir paletli ambulansla, Sarız’da ise yine 2 tam donanımlı ambulans ve 1 paletli ambulansla hizmet vermekteyiz. Özellikle dediğim gibi uç kesimlerdeki köylere ulaşmak bizim için çok önemli. Bunun dışında, diğer büyük ilçelerimizde, Develi’de 3 ambulansla, Pınarbaşı, Tomarza, İncesu, Yeşilhisar, Sarıoğlan’da ikişer ambulansa, diğer küçük ilçelerimizde de bir ambulansla acil sağlık hizmetlerini 7/24 vermeye çalışıyoruz. Ayrıca uzak ilçelere ulaşamadığımız durumlarda helikopter ambulansımızı da gün doğumu ve gün batımı arasında kullanıyoruz.

Vakaya ulaşım sürelerimize de baktığımız zaman çok şükür Türkiye ortalamasının üzerinde bir hıza sahibiz. Bu yatırımlar öncesi il merkezinde 6 dakika olan kentsel ulaşım süresini 5,2 dakika civarlarına çektik. Kırsalda ise 24 dakika civarı olan vakaya ulaşım süresini 17.08 dakika civarlarına çektik. Bunlar bizim için vakaya ulaşım süresi göz önüne alındığında çok iyi oranlar” dedi.

