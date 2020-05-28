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Başhekim Onar’dan Çorlu TSO’ya teşekkür

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.05.2020 12:14 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında en çok mesai harcayan kurumların başında gelen sağlık çalışanları adına Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan’ı ziyaret eden Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.

Başhekim Onar’dan Çorlu TSO’ya teşekkür

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında en çok mesai harcayan kurumların başında gelen sağlık çalışanları adına Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan’ı ziyaret eden Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar süreçteki katkılarından ötürü teşekkür etti.
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar ve İdari ve Mali Müdür Orhan Tiryakioğlu Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan’a ziyarette bulunarak, içerisinde pandemi sürecinde Çorlu Devlet Hastanesi ve sağlık çalışanlarına birçok farklı kalemde verilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İzzet Volkan da sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, “Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde eşinden, çocuğundan ve ailesinden uzakta kalmak suretiyle milleti için, canı pahasına mücadele eden doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onlar bizim kahramanımız. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanınızdayız” dedi.

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