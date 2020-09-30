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Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı: “Pandemi sürecinde sorunun altından kalkabileceğimize inancımız sonsuz”

ANTALYA HABERLERİ  | 30.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.

Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı: “Pandemi sürecinde sorunun altından kalkabileceğimize inancımız sonsuz”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, başarının anahtarının çalışmaktan geçtiğini belirterek, “Pandemi sürecinde çözüm odaklı çalışmayla sorunun altından kalkabileceğimize inancımız sonsuz” dedi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı teknik personel ile bir araya gelerek pandemi sürecindeki çalışmaları değerlendirdi. Sohbet ortamında soru cevap şeklinde geçen toplantıda teknik personelin istek ve önerileri dinlendi.

“Sizler hastanemizin gizli kahramanlarısınız”
Burada konuşma yapan Prof. Dr. Lakadamyalı, başarının anahtarının çalışmaktan geçtiğini belirtti. ” Sizler hastanemizin gizli kahramanlarısınız. Pandemi sürecinde çözüm odaklı çalışmalarınız ve gayretlerinizle her türlü sorunun altından kalkabileceğimize inancımız sonsuz. Hepimizin tek amacı burada başarılı bir şekilde kamu hizmeti yapmaktır. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu biliyoruz. Yenilikleri ve son teknolojiyi kaliteli bir şekilde halkımıza sunmak için buradayız. Sizlerde süregelen değişim ikliminde bizlere katkı sağlamaktasınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Birlikte güzel işlere imza atmaya devam edelim “dedi.

Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı: “Pandemi sürecinde sorunun altından kalkabileceğimize inancımız sonsuz”

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