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Basın mensupları Başkan Şahin’in doğum gününü kutladı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Bilecik’te görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in doğum gününü kutladı.Bilecik’te görev yapan basın mensuplarının oluşturduğu ’Bilecik Arena’ ekibi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in 55’inci doğum günün nedeniyle bir sürpriz hazırladılar.

Basın mensupları Başkan Şahin’in doğum gününü kutladı

Bilecik’te görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in doğum gününü kutladı.
Bilecik’te görev yapan basın mensuplarının oluşturduğu ’Bilecik Arena’ ekibi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in 55’inci doğum günün nedeniyle bir sürpriz hazırladılar. Aldıkları yaş pasta ile makam odasına girerek doğum gününü kutlayan gazetecileri karşısında gören Belediye Başkanı Şahin büyük şaşkınlık yaşadı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Başkan Şahin, gazetecilere teşekkür etti. Basının halkı bilinçlendirmesi açısından üzerine büyük görev düştüğünü anlatan Başkan Şahin, Bilecik Arena programını zevkle izlediğini söyledi.

Basın mensupları Başkan Şahin’in doğum gününü kutladı

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