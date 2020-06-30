Basın mensupları Başkan Şahin’in doğum gününü kutladı

Bilecik’te görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in doğum gününü kutladı.

Bilecik’te görev yapan basın mensuplarının oluşturduğu ’Bilecik Arena’ ekibi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in 55’inci doğum günün nedeniyle bir sürpriz hazırladılar. Aldıkları yaş pasta ile makam odasına girerek doğum gününü kutlayan gazetecileri karşısında gören Belediye Başkanı Şahin büyük şaşkınlık yaşadı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Başkan Şahin, gazetecilere teşekkür etti. Basının halkı bilinçlendirmesi açısından üzerine büyük görev düştüğünü anlatan Başkan Şahin, Bilecik Arena programını zevkle izlediğini söyledi.



