YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı

Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.10.2020 10:24 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun toplantısında, salgın sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı 212 sayılı Genel Kurul kararının 2.

Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun toplantısında, salgın sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı 212 sayılı Genel Kurul kararının 2. ve 3. maddelerinin süresinin 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.
Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de etkin bir şekilde mücadeleye devam ettiği Covid-19 küresel salgını dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve ilgili kurumların aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde birçok tedbir alındı. Bu kapsamda Basın İlan Kurumu süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 13 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, 212 sayılı karar alınarak Resmi Gazete’nin 15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Süreli yayınların, Covid-19 salgını süresince mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için alınan 212 sayılı Genel Kurul kararında yer alan 2. ve 3. maddelerinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılmasına Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca aynı Genel Kurul kararının 14. maddesi uyarınca karar verildi.
Buna göre, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.
Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler için salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eyüpsultan’da ‘41 eser 41 sanatçı’ sergisi açıldı
Eyüpsultan’da ‘41 eser 41 sanatçı’ sergisi açıldı
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
İmamoğlu’ndan yeni taksi tartışmalarına cevap
İmamoğlu’ndan yeni taksi tartışmalarına cevap
Almanya’daki Kütahyalıları gururlandırdı
Almanya’daki Kütahyalıları gururlandırdı
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Kepez’den Altınova’ya geniş yol çalışması
Kepez’den Altınova’ya geniş yol çalışması

Erzincan Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
12:12
İkindi
15:11
Akşam
17:40
Yatsı
18:58

Erzincan Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Çıçek Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor
Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.