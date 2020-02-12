Başına konan "talih kuşları" ile insanlara şans dağıtıyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan 51 yaşındaki Gülten Yaşar, başında ve omuzlarında misafir ettiği kuşlarla Milli Piyango bileti satıyor.

Daha önce başka illerde, son 7 yıldır da Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Milli Piyango bileti satan Yaşar, yaptığı işten çok omuzlarında ve başında güvercin ile serçe misafir etmekten mutluluk duyuyor.

Yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden sabah erken saatlerde her zamanki yerine gelen Yaşar, "kızım" ve "meleğim" diye sevdiği kuşların karnını doyurmadan tezgahını açmıyor.

Etrafında uçuşan kuşlara elleriyle yemini veren ve hayvan sevgisiyle çevredekilerin de takdirini toplayan Yaşar, gün içerisinde de kuşları özenle besliyor.

Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercinlerin ve serçelerin karnını doyurmada sadece bir aracı olduğunu söyledi.

Hayvanların saf ve temiz olduğunu belirten Yaşar, "Dostluk tamamen güvene bağlı. Onların güvenini sağlamak 3 yılımı aldı. Aynı şekilde sokaktaki diğer hayvanlar da güvendikleri zaman sizi nerede olsa tanıyorlar. Önemli olan güvenmek. Ben, 'Dünyanın güzelliği hayvanlar' diyorum. Onlar saf ve tertemiz. Yaratıldıkları gibi kalabiliyorlar. Bizim gibi değiller. Maalesef biz onlar gibi tertemiz kalamıyoruz." diye konuştu.