YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor

Başiskele Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.02.2020 13:55 | Son Güncelleme

Başiskele’de dün gece saatleri itibari ile etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken, Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti.Kocaeli’yi etkisi altına alınan kar yağışı Başiskele ilçesinde de etkili oldu.

Başiskele’de dün gece saatleri itibari ile etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken, Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti.
Kocaeli’yi etkisi altına alınan kar yağışı Başiskele ilçesinde de etkili oldu. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kar timleri, gece boyunca karla mücadele etti. 119 personel ve 26 araçtan oluşan karla mücadele ekipleri, araç ve yaya trafiğinde herhangi bir aksamanın yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek belediye çalışanlarına kolaylıklar diledi.
Gece gündüz çalışmalarına devam eden kar timleri, kar yağışının etkili olduğu ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Her kış olduğu gibi karla mücadele konusunda örnek çalışmalar sergileyen Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, bu kış aylarında da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen veriler doğrultusunda erken müdahale ile ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde trafikte hiçbir aksaklığa izin vermiyor. Başiskele’nin 37 mahallesinde yolların açık kalması, ulaşımın aksamaması ve halkın memnuniyeti için yoğun bir şekilde çalışan belediye ekipleri, kaldırımlar, okullar, cami avlusu giriş-çıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları giriş-çıkışları, toplu taşıma kooperatifleri giriş-çıkışlarında biriken karları temizleyerek tuzlama çalışmaları yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:19
İkindi
16:05
Akşam
18:32
Yatsı
19:53

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Çankaya Eczanesi
Darica
Ezgi Eczanesi
Derince
Derbent Eczanesi
Kartepe
Handan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Derince'de korkunç intihar: 2 ölü

Derince'de korkunç intihar: 2 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.