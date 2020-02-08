Başiskele Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor

Başiskele’de dün gece saatleri itibari ile etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken, Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Kocaeli’yi etkisi altına alınan kar yağışı Başiskele ilçesinde de etkili oldu. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kar timleri, gece boyunca karla mücadele etti. 119 personel ve 26 araçtan oluşan karla mücadele ekipleri, araç ve yaya trafiğinde herhangi bir aksamanın yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek belediye çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Gece gündüz çalışmalarına devam eden kar timleri, kar yağışının etkili olduğu ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Her kış olduğu gibi karla mücadele konusunda örnek çalışmalar sergileyen Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, bu kış aylarında da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen veriler doğrultusunda erken müdahale ile ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde trafikte hiçbir aksaklığa izin vermiyor. Başiskele’nin 37 mahallesinde yolların açık kalması, ulaşımın aksamaması ve halkın memnuniyeti için yoğun bir şekilde çalışan belediye ekipleri, kaldırımlar, okullar, cami avlusu giriş-çıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları giriş-çıkışları, toplu taşıma kooperatifleri giriş-çıkışlarında biriken karları temizleyerek tuzlama çalışmaları yaptı.

