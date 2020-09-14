Başiskele’de atıklara yer yok

Başiskele Belediyesi, mevcut güzelliklerini de korumak amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirli programlar dahilinde mahallerde çalışan çöp taksilerle tüm moloz ve atıklar toplanıyor.

Başiskele Belediyesi’ne bağlı ekipler, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatları doğrultusunda ilçenin 37 mahallesinde halk sağlığını korumak ve mavi yeşil Başiskele’nin doğal güzelliklerini muhafaza etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler, iş makineleri ve kamyonlarla 37 mahallede atılan moloz atıklarını yoğun bir mesai harcayarak temizledi.

Halk sağlığı, çevre temizliği ve görüntü kirliliği açısından son derece önemli olan moloz atıkların toplanması konusunda hummalı çalışma gerçekleştiren ekipler, vatandaşların özellikle bağ bahçe temizlik ve düzenlemeleri sonrası çıkan bitki atıklarını, çöplerini atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Moloz atıklarının rastgele atılmadan önce vatandaşların belediyenin çağrı merkezini arayarak haber vermesi gerektiği bildirildi. Molozların alınması için Başiskele Belediyesi’ne haber verilmesi durumunda belediyenin temizlik programına alınan molozlar en kısa sürede toplanarak temizleniyor.



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