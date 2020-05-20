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Başiskele’de bordür boyama çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.05.2020 15:02 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, trafik yoğunluğunun azalmasını fırsata çevirerek ilçede ana arterlerdeki bordür taşlarını boyuyor.Yol yapım ve ihtiyaç duyulan bölgelerde açılan yeni yollarla yaya ve araç trafik akışını rahatlatan Başiskele Belediyesi, yol ve kaldırımları yenileme, kilitli parke taşı döşeme gibi her alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi, trafik yoğunluğunun azalmasını fırsata çevirerek ilçede ana arterlerdeki bordür taşlarını boyuyor.
Yol yapım ve ihtiyaç duyulan bölgelerde açılan yeni yollarla yaya ve araç trafik akışını rahatlatan Başiskele Belediyesi, yol ve kaldırımları yenileme, kilitli parke taşı döşeme gibi her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde trafik yoğunluğunun azalmasını fırsata çeviren ekipler, ilçede ana arterlerdeki bordür taşlarını da boyuyor. Başiskele genelinde yürütülen çalışmalarla kış aylarında yağmur ve çamurdan, yazın ise sıcaklardan etkilenip boyaları silinen cadde ve sokaklardaki bordür taşları boyandı. Sarı ve beyaz renkte boyanan orta refüj ve kaldırım bordürleri araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, ilçeye daha temiz ve estetik bir görüntü katıyor.
İlçede yaşanması muhtemel kazaların önlenmesi, araç sürücülerinin ve yayaların güvenle yolculuk yapabilmesi için ilçe genelinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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