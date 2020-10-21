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Başiskele’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında halkın sağlığını ön planda tutan Başiskele Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederek tedbiri elden bırakmıyor.Korona virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren Başiskele’nin dört bir yanında toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılımını engellemek için temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Başiskele Belediyesi dezenfekte ekipleri, Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde de rehavete kapılmadan vatandaşların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında halkın sağlığını ön planda tutan Başiskele Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederek tedbiri elden bırakmıyor.
Korona virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren Başiskele’nin dört bir yanında toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılımını engellemek için temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Başiskele Belediyesi dezenfekte ekipleri, Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde de rehavete kapılmadan vatandaşların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Çalışma ile ilçedeki sağlık ocaklarını, belediyeye bağlı semt konaklarını, sosyal yaşam ve spor merkezlerini, kültür merkezlerini, düğün salonlarını ve EBA Destek Sınıflarını gün sonunda, ilçenin her bir mahallesinde ise parklar, bahçeler, banklar, dükkan önleri ve bankamatikler gibi halkın yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarını gün aşırı dezenfekte ediliyor.

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