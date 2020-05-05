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Başiskele’de korona virüs önlemleri aksatılmıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.05.2020 13:17 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, ülke genelinde vaka sayılarının düşmesine rağmen korona virüs salgınına karşı tedbirlerini sürdürmeye devam ediyor.Türkiye’de Covid-19 virüs vakasının görüldüğü ilk günden beri önleyici çalışmalar başlatan Başiskele Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele’de korona virüs önlemleri aksatılmıyor

Başiskele Belediyesi, ülke genelinde vaka sayılarının düşmesine rağmen korona virüs salgınına karşı tedbirlerini sürdürmeye devam ediyor.
Türkiye’de Covid-19 virüs vakasının görüldüğü ilk günden beri önleyici çalışmalar başlatan Başiskele Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye dezenfekte ekipleri, ilçenin her bir mahallesinde sokak sokak dezenfekte ve yol yıkama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, salgın tehlikesini bertaraf etmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanları, kamu kurumlarını, çöp ve geri dönüşüm konteynerlerini dezenfekte ediyor.
Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden kurulan dezenfekte ekipler, açık ve kapalı semt pazarlarını her hafta düzenli olarak Pazar kurulmadan önceki gün ve kurulduktan sonraki akşam yıkayarak dezenfekte ediyor.

Başiskele’de korona virüs önlemleri aksatılmıyor

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Golcuk
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