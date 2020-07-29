YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de Kurban Bayramı tedbirleri alındı

Başiskele’de Kurban Bayramı tedbirleri alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı’yla birlikte dezenfekte işlemlerini ve tedbirlerini gerçekleştirdi.

Başiskele Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı’yla birlikte dezenfekte işlemlerini ve tedbirlerini gerçekleştirdi. Bayram boyunca ekipler ilgili birimleri ile görev başında olacak.
Başiskele Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, Çağrı Merkezi ekipleri ve zabıta ekipleri 24 saat vatandaşların hizmetinde olacak. Bayram’da Çağrı Merkezi ile arayan vatandaşların kurban atıkları, sağlıklı bir şekilde toplanacak. Ekipler, evsel atık ve molozların toplanması için de bayram boyunca görev yapacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde geçen Mayıs ayında hizmete alınan çöp taksi ile kurban atıkları, evsel atıklar, moloz atıkları anında toplanabilecek.
Öte yandan, cadde ve sokakların dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren ekipler, Kurban Bayramı’nın ilk gününe kadar ilçedeki tüm ibadethanelerin temizlik çalışmalarını tamamlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:47
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Güney Eczanesi
Derince
Duru Eczanesi
Darica
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Dilek Eczanesi
Golcuk
Aydın Eczanesi
Izmit
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.