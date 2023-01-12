YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de okul kantinleri denetlendi

Başiskele’de okul kantinleri denetlendi

12.01.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eğitim veren okulların kantinleri denetlendi.

Başiskele’de okul kantinleri denetlendi

Kocaeli’de Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki marketler, fırınlar, gıda satışı yapan tüm firma ve işletmeleri hijyen kuralları, gıdaların son kullanma tarihleri ve çalışma ruhsatları bakımından periyodik olarak denetlemeye devam ediyor.

Ayrıca, okul çevrelerinde açık gıda satışı yapan işletmelerin yanı sıra okul kantinleri de denetleniyor. İlçe genelindeki özel ve devlet okullarının kantinlerini hijyen kuralları, yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihi hususunda denetleyen zabıta ekipleri, işletmelerin çalışma ruhsatlarının bulunup bulunmadığını da kontrol etti. Ekipler, denetledikleri kantinlerin işletmecilerine uyulması gereken kurallar, hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandıKocaeli'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ortaca’daki üç parkta çocuk oyun grubu montajları tamamlandıOrtaca’daki üç parkta çocuk oyun grubu montajları tamamlandı
Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyorErzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Anahtar Kelimeler:
Başiskele

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:17
Öğle
13:13
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:25
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.