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Başiskele’de sokak hayvanlarına yardım eli

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.02.2020 13:38 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği ilçede, sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla belirlenen alanlarda mama dağıtımı yaptı.Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde bulunan ve kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek vermeye devam ediyor.

Başiskele Belediyesi yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği ilçede, sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla belirlenen alanlarda mama dağıtımı yaptı.
Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde bulunan ve kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Hizmet Birimi ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan kasaplardan topladıkları et ve kemiklerle, Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen kuru mamaları ilçenin yüksek kesimlerinde ve karla kaplı alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklere dağıtarak beslenmelerine yardımcı oldular.
Ekipler ayrıca mama yardımı sırasında hasta ve yaralı olduğunu belirledikleri sokak hayvanlarını ise tedavilerinin yapılması için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’ne gönderiyor. Uzman veterinerlerce tedavisi yapılan hayvanlardan bazıları sahiplendirilirken bazıları ise yeniden doğaya salınıyor.

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