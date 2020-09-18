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Başiskele’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.09.2020 16:05 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ile bir araya gelerek, 58 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladı.Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü önceki gün Belediyenin meclis salonunda gerçekleşen toplantı ile belediyenin 58 kadrolu işçisini kapsayan sözleşmeyi sendika temsilcileri ile birlikte imzaladı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ile bir araya gelerek, 58 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladı.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü önceki gün Belediyenin meclis salonunda gerçekleşen toplantı ile belediyenin 58 kadrolu işçisini kapsayan sözleşmeyi sendika temsilcileri ile birlikte imzaladı. İmza törenine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Yerel Sen Temsilcisi Hasan Tenlik, Başiskele Sendika Temsilcisi İbrahim Özkaraaslan, başkan yardımcıları ve işçiler katılım sağladı. İmzaların ardından konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Siyasi makamlarda oturan bizler bugün varız yarın yokuz. Bu yüzden bu şuurla, her zaman kentimizde güzel işler, kalıcı işler, temiz işler, süratli işler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden ricamız bu kuruma sahip çıkmanız. Sizler işlerinize sahip çıkın, yaptığımız her işin çocuklarımıza kalacağı birer emanet gözüyle hep birlikte çalışalım inşallah. Sizler bu ailenin en önemli parçası, insan kaynağısınız. Devletimizin, milletimizin zor dönemler geçirdiği bugünlerde yaptığımız her iş çok büyük önem taşıyor" dedi.

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