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Başiskeleliler Floor Curling ile eğlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta İzmit Kent Meydan’ında yoğun ilgi gören Floor Curling sporu bu hafta da Başiskele ilçesinde yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, amatör sporlara destek vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta İzmit Kent Meydan’ında yoğun ilgi gören Floor Curling sporu bu hafta da Başiskele ilçesinde yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, amatör sporlara destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İzmit Kent Meydan’ında yapılan Floor Curling sporu bu hafta da Başiskele ilçesinde yapıldı. Uzman antrenörler tarafından Floor Curling oyununun kuralları ve oynanış şekli vatandaşlara ve çocuklara aktarılırken Başiskeleli vatandaşalar eğlenceli anlar yaşadı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, ücretsiz spor okulları kapsamında her yaştan insanın spor yapması için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Çocuk, genç ve yaşlı çok sayıda katılımcının olduğu Floor Curling etkinliği Başiskele sahilinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü katılarak antrenörlerden curling sporu hakkında bilgi aldı ve alanda bulunan çocuk ve gençlerle curling müsabakası yaptı. Floor Curling maçları esnasında katılımcılar büyük heyecan yaşadı.
Çocukların, yeni bir spor branşı olan Floor Curlingi oynarken gösterdikleri heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi. Mutlulukları gözlerinden okunan aileler hazırlanan bu etkinlik ile çocukların ve gençlerin hem eğlenmesi hem de spor branşlarına ilgilerinin artacağını söyledi.
Özelikle gençlerimiz en az bir spor dalıyla tanışmalı anlayışıyla hareket eden ve yetenekli gençlere ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok ilçe ve mahallede çeşitli projelerle insanlarla buluşturmayı ve farklı branşlardaki spor alanlarına vatandaşların katılımını arttırmayı planlıyor.
İzmit kent meydanında yaklaşık bin kişinin oynadığı Floor Curling etkinliği çok sevilmiş ve vatandaşlar tarafından diğer ilçelerde de yapılması istenmişti. Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri harekete geçerek Başiskele ilçesinde bir organizasyon düzenledi. Kasım ayı içerisinde ise hava şartlarına göre Floor Curling etkinliğinin Gölcük, Darıca ve Gebze’de yapılması planlanıyor.

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