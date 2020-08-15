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Başiskele’nin önemli caddesi yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:14 | Son Güncelleme

Kentin ihtiyaç duyulan yollarına bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Selahattin Eyyubi Caddesi için kolları sıvadı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha düzgün ve güvenilir olması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele’nin önemli caddesi yenileniyor

Kentin ihtiyaç duyulan yollarına bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Selahattin Eyyubi Caddesi için kolları sıvadı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha düzgün ve güvenilir olması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde önemli bir güzergahta yer alan Selahattin Eyyubi Caddesi’ndeki yolun bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıkacak. Yapılacak çalışmalarla yol daha konforlu hale getirilecek.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü, Selahattin Eyyubi Caddesi’ndeki eski Arnavut kaldırım yolunu kazıyarak yerine daha konforlu bir yol yapacak. Altyapı deplaselerinin ardından çalışma kapsamında caddede bulunan 600 metrelik yol kazılacak, 3 bin ton asfalt serilecek.
Yapım işi yer teslim tarihinden itibaren 300 gün sonra olarak belirlenirken sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İhalenin son teklif verme tarihi ise 17 Ağustos olarak belirlendi.

Başiskele’nin önemli caddesi yenileniyor

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