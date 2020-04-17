YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’ye ücretsiz yeni otopark

Başiskele’ye ücretsiz yeni otopark

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.04.2020 11:31 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, konutlaşmanın ve iş yerlerinin yoğunlaştığı bölgelerde trafik sorununu çözmek için ilçeye yeni otopark alanları kazandırmaya devam ediyor.Korona virüs ile mücadelede ilçede hız kesmeyen Başiskele Belediyesi, bir yandan da diğer belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor.

Başiskele’ye ücretsiz yeni otopark

Başiskele Belediyesi, konutlaşmanın ve iş yerlerinin yoğunlaştığı bölgelerde trafik sorununu çözmek için ilçeye yeni otopark alanları kazandırmaya devam ediyor.
Korona virüs ile mücadelede ilçede hız kesmeyen Başiskele Belediyesi, bir yandan da diğer belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla ilçeye yeni bir otopark kazandırmak için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi’nde Başiskele Semt Polikliniği’nin yakınındaki İlke Sokak’ta yaklaşık 1000 metrekarelik atıl alanı düzenleyerek otopark haline getirdi. Zemin düzenlemelerin ardından ve 80 metreküp kum seriminin ardından 51 bin 300 kilitli parke taşı ve 95 metrelik 190 adet bordür kullanılarak yeni otopark alanı tamamlandı.
Konutların, iş yerlerinin, hastane, butik otel ve belediye hizmet noktalarının da bulunduğu bir bölgeye kazandırılan otopark, bölgenin otopark ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak ve vatandaşlar tarafından ücretsiz kullanılabilecek.

Başiskele’ye ücretsiz yeni otopark

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:11
Öğle
13:05
İkindi
16:49
Akşam
19:48
Yatsı
21:14

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Alcan Eczanesi
Golcuk
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Neşe Eczanesi
Gebze
Hilal Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Alkan Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem online kayıtlar başladı

Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem online kayıtlar başladı

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit’te sokak hayvanları unutulmuyor

İzmit’te sokak hayvanları unutulmuyor

Kaldırımda Yürürken Ticari Araç Çarpan Kadın Yaralandı

Kaldırımda Yürürken Ticari Araç Çarpan Kadın Yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.