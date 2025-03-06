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Basit kesir nedir, tanımı nasıl yapılır? Basit kesir örnekleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.02.2025 22:44
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Bir birimin bölündüğü her parçadan birinin ya da birden fazlasının bütününe olan oranını ifade eden sayılar kesirler olarak adlandırılmıştır. Matematiksel bir işlem olan kesir, kavram olarak ondalık sayılardan ve yüzdelerden ayrılması amacı ile genel olarak daha çok bayağı kesirleri ifade etmek için kullanılır.

Basit kesir nedir, tanımı nasıl yapılır? Basit kesir örnekleri

Bir sayı kesirli olarak ifade edileceği zaman sayının alt kısmına bir kesir çizgisi çizilir. Altına da bir yazılır. Sayının sıfıra bölümü tanımsız olduğu için payda adı verilen kısma sıfır yazılmaz. Bunun nedeni bir bütünün sıfır parçaya ayrılmayacağıdır.

Zaman içinde gelişim gösteren kesirler daha önce tam sayıların çarpmaya göre tam tersi olarak kabul edilirdi. Daha önce iki parçanın biri, dört parçanın biri, üç parçanın biri olarak devam eden simgeleri ifade eden kesirler matematiğin gelişimi ile bayağı kesirlere dönüşmüştür. Kesirlerin başka türleri de vardır.

Basit kesir nedir?

Bir kesir bir tam sayının ya da bir rasyonel sayının sıfırdan başka bir tam sayıya bölünmesi ile yazılan sayılardır. Basit kesir tanımına göre bayağı bir kesir payının mutlak değeri paydadaki sayıdan küçük olursa basit kesire dönüşür.

Basit kesirlerin başlıca özelliği payının paydasından küçük olmasıdır. Özellikle birim olarak değerlendirildiği zaman payda daima paydan daha büyük olur. İşlem de bu şekilde yapılır. Bu durum ve işlemler çeşitli örneklerle açıklanabilir.

Basit kesir örnekleri nelerdir?

Payı paydasından küçük olan kesirler basit kesirlerdir. Kesir çizgisinin üzerindeki sayı daima kesir çizgisinin altındaki saydan küçük olur. Örnek olarak ½, 4/ 6, 8/ 12 gösterilebilir. Basit kesiti bulmak için bir bütünün parçaları ayrılır. Bu sayede bütünün belli bir parçası ayrılır ve geride kalan kısım kesir olarak gösterildiği zaman basit kesir ortaya çıkar.

Örneğin yuvarlak bir pasta eğer 15 eşit parçaya bölünürse içinden 3 parça kesip alındığı zaman kalan kısım basit kesiri gösterir. Pastanın kalan kısmı ise 12/15 olarak ifade edilir. Kesilen parçalar da 3/15 şeklinde ifade edilir. Herhangi bir kesire bakıldığında eğer kesirin payı paydasından küçükse bu basit kesir olarak tanımlanır.

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