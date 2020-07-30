Başkale Belediyesi doğuştan engelli Gökhan için yol yaptı

Van’ın Başkale ilçesinde yolların bozuk olması nedeniyle akülü arabasıyla dolaşamayan ve okula rahat bir şekilde gidip gelemeyen engelli çocuk için yol yapıldı.

Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Oğulveren Mahallesi’nde bozuk olan yollar, Başkale Belediyesince parke taşı ile kaplanıyor. Yolların bozuk olmasından dolayı akülü arabasıyla dolaşamayan, okula annesinin sırtında gidip gelen 10 yaşındaki Gökhan Demirhan, belediye çalışanlarından evin yolunu yapılmasını istedi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, engelli çocuğun talebi üzerine talimat verdi. Belediye ekipleri tarafından bir günde yol yapılarak Demirhan’ın rahat bir şekilde gezmesi sağlandı.

“Şimdi artık rahat bir şekilde gidip geleceğim”

Artık daha rahat bir şekilde gidip geleceğini belirten Gökhan Demirhan, “Ben engelliyim. 10 yaşındayım. Bu sene 5. sınıfa geçtim. Eskiden burada okula gidemiyordum. Yollar bozuktu. Şimdi rahatça geziyorum ve okula gideceğim. Allah yapanlardan razı olsun” dedi.

Gökhan’ın babası Saim Demirhan ise çocuğunun doğuştan engeli olduğunu belirterek, “Evimizin önü çamur ve engelli çocuğum arabasıyla okula gidemiyordu. Ben ya da annesi yardım etmek zorundaydık. Belediyemizin mühendisleri sağ olsun köyümüzün yollarıyla beraber evimizin önünü de yaptılar. Çocuğum artık rahat bir şekilde istediği yere gidip geliyor. Kaymakamımıza ve belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

