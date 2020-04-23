YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkale’de depremzedeler için bin konteyner kuruldu

Başkale’de depremzedeler için bin konteyner kuruldu

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 09:27 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde 23 Şubat’taki depremin ardından başlatılan yaraları sarma ve hayatı normalleştirme çalışmaları hızla devam ederken, şimdiye kadar bin konteynerin kurulumu tamamlanarak aileler yerleştirildi.Merkez üssü İran’ın Khoy kenti olan ve 23 Şubat’ta yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Başkale ilçesine bağlı mahallelerde depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici konteyner kurulumu devam ediyor.

Van’ın Başkale ilçesinde 23 Şubat’taki depremin ardından başlatılan yaraları sarma ve hayatı normalleştirme çalışmaları hızla devam ederken, şimdiye kadar bin konteynerin kurulumu tamamlanarak aileler yerleştirildi.
Merkez üssü İran’ın Khoy kenti olan ve 23 Şubat’ta yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Başkale ilçesine bağlı mahallelerde depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici konteyner kurulumu devam ediyor. Çoğunluğu yıkımın olduğu Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Ömerdağı ve Böğrüpek olmak üzere 19 mahallede toplamda bin 351 konteynerden bininin kurulumu tamamlandı. Ailelerin yerleştirildiği konteynerlerde elektrik, su ve kanalizasyon başta olmak üzere tüm alt yapı çalışmaları AFAD ekiplerince tamamlandı.
Deprem bölgesine konteyner sevkıyatı devam ederken, diğer mahallelerde de kurulumun tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz”
Bilgeç Mahallesi Muhtarı Mehmet Sıddık Aytekin, ilk etapta çadırlarda kaldıklarını belirterek, “Şimdi de konteynerlerimiz geldi. Ekipler şu an mahallemize konteyner kuruyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar” dedi.
Depremde evleri yıkılan ve ağır hasar oluşan 2 bin 45 aileye toplamda 2 milyon 45 bin TL olmak üzere her birine bin TL nakdi yardım, depremden dolayı hayvanları telef olan 107 çiftçiye ise 2 milyon 151 bin 750 TL ödeme yapılmıştı.
Depremin ilk gününden itibaren devletin tüm kurumlarının seferber olduğu deprem bölgesine Türk Kızılayı ekipleri tarafından 36 gün boyunca günlük 15 bin sıcak yemek dağıtılırken, Başkale Kaymakamlığı tarafından da deprem bölgesine halen gıda ve günlük ekmek yardımları yapılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Van Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:12
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:57
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.