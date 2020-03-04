Başkale’de depremzedelerin yaraları sarılıyor

İran’ın Hoy şehrinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van’ın Başkale ilçesinde yaraların hızla sarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Başkale ilçesinde depremden etkilenerek yıkımın oluştuğu ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde yaraların en kısa sürede sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılayı, AFAD, UMKE, diğer yardım kuruluşları, Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesinin çalışma yürüttüğü ilçede, depremin izlerinin silinmesi için Özpınar ve Güvendik ile Gelenler mahallelerinde çoğu kerpiç yapının yıkılması ile vatandaşlara geçici barınma yeri oluşturuldu.

İlk etapta geçici barınmanın sağlandığı Özpınar, Güvendik ve Gelenler mahallelerinde bin 680 aile çadırı, 20 genel maksat çadırı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, 360 uyku seti, 3 bin 288 ısıtıcı ve soba dağıtıldı. Depremzedelere 133 bin kişilik sıcak yemek ve bin 758 kumanya dağıtılırken, sıcak yemek ve kumanya yardımları halen devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesine ait iş makineleri depremin ilk gününden itibaren aralıksız mahallelerde hizmet vermeye devam ediyor. Çadır kurma çalışmalarında 39 araç ve 54 iş makinesi kullanılırken, ahırların tamamına yakınının yıkıldığı mahallelerde hayvanlar için de çadırlar kuruldu.

Özpınar Mahallesi’nde Kızılay tarafından kurulan çocuk oyun alanı çadırında depremden etkilenen çocuklar için uzman ekipler ve eğitmenler tarafından etkinlikler yapılıyor.

