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Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

01.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş yaşamını yitirdi.

Uğurlu Mahallesi'nde kardeşleriyle kartopu oynayan Akkuş, evlerinin önünde bulunan elektrik teline temas etti.

Elektrik akımına kapılan çocuğun yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirlediği Akkuş'un cesedini, Başkale Devlet Hastanesine götürdü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Akkuş'un cenazesi Uğurlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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