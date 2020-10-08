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Başkale’de yılın ilk karı yağdı

VAN HABERLERİ  | 08.10.2020 09:48 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağarken, koyun sürüleriyle kara yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı.Başkale’de mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Van’ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağarken, koyun sürüleriyle kara yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı.
Başkale’de mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. İlçede ekim ayında yılın ilk karı yağarken, dağda koyun otlatan çobanlar koyunlarını yağan karın üstünde otlatmak zorunda kaldı. İlçede hava sıcaklığı gündüz saatlerinde termometreler 8 dereceyi gösterirken, akşam saatlerinde -4 dereceye kadar indi. Başkale’de Ekim ayında yüksek kesimlere yağan kar, hayvan yetiştiricilerine zor anlar yaşattı. Hayvanlar karla birlikte otları yemek zorunda kaldı.

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Caldiran
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