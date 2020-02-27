Başkale’deki depremzedelerin yaraları sarılıyor

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde yıkıma sebep olan depremlerin ardından seferberlik ilan etti. Bölgedeki ahırların enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, hayvanlar için de çadırlar kuruluyor.

Türkiye’nin İran sınırında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda bölgeye giden ekipler Özpınar, Gelenler, Güvendik, Kaşkol ve Böğrüpek mahallelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) depremin hemen ardından bölgeye yaklaşık 5 bin çadır, soba, battaniye gönderip çadır kentleri kurarken, 112 Sağlık ve UMKE ekipleri de vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Günlük 5 bin kişiye yemek veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yeni çadır ve konteyner kentlerin kurulacağı alanları açmak için çalışma yapıyor.

“Telef olan hayvanlar gömülüyor”

Başkale ve Saray ilçesine bağlı mahallelerde 233 ahır yıkılırken, 3 bin 329 küçükbaş, 72 büyükbaş hayvan telef oldu. Deprem sonrası bölgede çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkaz altında kalarak telef olan hayvanların insan sağlığını tehdit etmemesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgede daha önce çukurlar açılarak kireçlendi. Daha sonra özel kıyafetleri giyen Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri telef olan hayvanları bulundukları yerden kamyonlara yükleyerek mahalle dışında kazılan çukurlara gömüyor.