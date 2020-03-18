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Başkan Açar, Çanakkale Zaferini kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.03.2020 14:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar, 18 Mart, Çanakkale Zaferinin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.Türk tarihin şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferinin bir yeni yıl dönümünü daha kutladıklarını söyleyen CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar, “Tarihin eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur.

Başkan Açar, Çanakkale Zaferini kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar, 18 Mart, Çanakkale Zaferinin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.
Türk tarihin şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferinin bir yeni yıl dönümünü daha kutladıklarını söyleyen CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar, “Tarihin eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir ulusun bütün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen vatanını yüksek bir ruh ve şuurla canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren bir mücadele destanı olarak insanlık tarihi içinde çok özel bir yere sahiptir. Çanakkale ruhu göstermiştir ki, dünyada bu milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Çanakkale’de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. Ulus olarak yokluk içindeyken bile Çanakkale geçilmez dedirten sağlam inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı, dün olduğu gibi, bugün de işte bu ruh ve inançtır. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da milletimizin hissiyatında son derece önemli bir yere sahiptir. Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Hiçbir cephe, hiçbir savaş Çanakkale kadar tarihin akışını bütünüyle değiştirmemiştir. Çanakkale Zaferi, ulusumuzu ihya edecek, kenetlendirecek, başarıya ulaştıracak kodları bünyesinde barındırmaktadır. Çanakkale’de, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i’ ile milletimiz bir bütün olarak mücadele vermiştir. Vatan söz konusu olduğunda aidiyetlerin hiçbir önemi olmadığının en güzel örneğidir. Bu destanı yazan Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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