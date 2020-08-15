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Başkan Acar hafta sonunu çalışanlarla sahada geçirdi

İZMİR HABERLERİ  | 15.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Hafta sonunu çalışanlara ve saha çalışmalarına ayıran Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesi Tarımsal Üretim Tesisinde çalışanlarla buluştu.

Hafta sonunu çalışanlara ve saha çalışmalarına ayıran Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesi Tarımsal Üretim Tesisinde çalışanlarla buluştu. Hacı Ömerli Mahallesine de giderek Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mahallede yürüttüğü çalışmaları inceleyen Başkan Acar, “Aliağa’da güzel örnekler sergileyip ülkemize de rol model olalım” dedi.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, hafta sonunu çalışanlara ve saha çalışmalarına ayırdı. Başkan Acar, ilk olarak Aliağa’nın Çaltılıdere bölgesinde Aliağa Belediyesine ait 27 bin 200 metrekarelik tarımsal üretim tesisinde Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında araştırma ve üretkenlik vurgusu yaptı. Belediye olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş.’yi birbirine entegre edip yeni bir sistem kurmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Acar, “Daha fazla verim alabileceğimiz bir yapı kurma gayreti içindeyiz. Belediye olarak rekabet halinde değiliz. Hep yeni bir şeyler yapalım, öncü olalım diye bir gayretimiz var. Onun için hepinizden beklentim şu; normal, olağan şekilde bakmayın hep yeni şeyler üreterek bakın. Üretken olun. Bizim rekabet ettiğimiz yer biraz daha uluslararası olsun. Yurt dışında bu işler nasıl yapılıyor, nasıl oluyor? Bol bol araştırın. İnşallah, hep birlikte Aliağa’da güzel örnekler sergileyip ülkemize de rol model olalım. Onun için hep farklı anlayışlar getirmeye çalışıyoruz. Alışılagelmişin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Temel felsefemiz daha hareketli daha üretken bir yapıya kavuşmak. O nedenle sizlerden istirhamım sürekli kendinizi geliştirin. Mükemmellik dünyada yok. Onun için biz daha iyiye nasıl ulaşırız bunun peşinde olalım” diye konuştu.

“Var olmak için çalışmak, üretmek gerekiyor”
Dünya genelinde sıklıkla söylenen “Pandemi sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözünü aktaran Başkan Acar, “Pandemi sonrası nasıl bir tablo ortaya çıkacağını kimse bilmiyor. Aşikar olan bir şey var; o da üreten var olacak. Onun için bizim durma şansımız yok. Gecelerimizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Hep birlikte daha iyisini yapacağız. Çünkü var olmak için çalışmak, üretmek gerekiyor. Her birimizin görevleri var, bir başarı olacaksa bunu hep birlikte kazanacağız. Onun için birbirimizi motive edeceğiz, birbirimize destek olacağız. Diğer ilçelerimize, ülkemize faydalı olmak istiyorsak en güzeli yapmaya çalışalım. Daha iyiye ulaşmaya çalışalım. O nedenle sürekli araştırma yapıp, üretmeye gayret edelim" sözlerine yer verdi.

Tesis tarımsal üretimin pratik okulu olacak
Konuşmasında Aliağa Belediyesi Tarımsal Üretim Tesisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Acar, “Bu tesisi kurmamızdaki ana sebep, tarımsal anlamda bilgilerimizi geliştirmek ve öğrendiklerimizi yeni nesillere, çiftçilerimize, insanlarımıza aktarmaktır. Hatta okullardan da çocuklarımız buraya gelsin. Sadece teorik değil pratikte de bu işin nasıl yapıldığını görsün istiyoruz” dedi.

Başkan Acar, Hacı Ömerli Mahallesinde çalışmaları inceledi
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çalışanlarla sohbetinin ardından tesiste incelemeler de bulundu. Başkan Acar, tesisteki programının ardından Hacı Ömerli Mahallesine giderek Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mahallede yürüttüğü çalışmaları inceledi. Mahallede vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Acar, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

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