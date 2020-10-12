Başkan Acar: "Heyecanımız, kaygılardan daha büyük"

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, genişletilen yüz yüze eğitimi değerlendirdi.

Tedbirlere uyularak atılan bu adımın sürekliliğinin sağlanılacağının üzerinde duran Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Salgın ile mücadele için alınan tedbirler neticesinde yeni normal süreç dahilinde okullarda eğitime kısıtlı bir katılımla yakın zaman önce başlandı. Bugün, yüz yüze eğitime 5 ayrı sınıf daha dahil edildi. Çocukların, eğitimlerini eksiksiz bir şekilde alması ülke geleceği için çok önemli. Kervan yolda düzülür ve bir şekilde okullar mali sorunlarını çözerler denilmemeli ve mali açıdan okullar rahatlatılmalı” şeklinde konuştu.

Yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesini değerlendiren Başkan Acar özellikle temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekerek tedbirler konusunda esnekliğe yer olmadığı, taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Okulların tedbirlerin yerine getirilmesi noktasında da desteklenmesi gerektiğini belirten Acar, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Yüz yüze eğitime katılımın arttırılması çok sevindirici. İnşallah pek yakında diğer sınıflarımız da okula geri dönecek. Tabii bunu sağlamak yine bizim elimizde. Bu süreçte okullarımız yalnız bırakılmamalı. Okul yönetimlerine maske ve temizlik malzemesi fazlasıyla verilmeli. Ayrıca okullarımız ihtiyaç halinde mobil sağlık ekiplerine ulaşabilmeli ve mobil sağlık ekiplerince anında desteklenmeli. Salgının uzun sürmesinden kaynaklı işleri olumsuz etkilenen, ekonomik zorluk çeken aileler var. Öğrencilere yönelik okul kıyafeti gibi aşırı kuralcı tavırlardan uzak durulmalı. Tertip ve düzen için de temiz kıyafetle gelen öğrenci yeterli görülmeli bu konularda esnek yaklaşılmalı. Yüz yüze eğitimin dışında; uzaktan eğitim ile görülecek dersleri öğrencilerin eksiksiz alabilmesi için imkansızlıkları olan öğrencilere imkan eşitliği sağlanmalı.”

Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bu süreçte topyekûn sorumlulukla hareket edilmeli diyen Acar, “En iyi eğitim; yüz yüze, örgün eğitim. Bu süreçte bunu herkes özümsedi. Salgından kaynaklı ötelenen okulla buluşma bugün önemli oranda başladı. Tüm eğitim çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, ilk haftayı olumlu haberlerle atlatmayı temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.



