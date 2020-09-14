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Başkan Acar: “Tarih yapanları unutmaz yıkanları değil”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, kentte simge olmuş kişilerin isimlerinin bazı binalardan silinmesine tepki gösterdi.Besni ilçesinin siyasi ve sosyal hayatında söz sahibi olmuş kişilerin isimlerinin verildiği bazı binaların isimlerinin değiştirildiğini belirten Vakkas Acar, duruma tepki gösterdi.

Başkan Acar: “Tarih yapanları unutmaz yıkanları değil”

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, kentte simge olmuş kişilerin isimlerinin bazı binalardan silinmesine tepki gösterdi.
Besni ilçesinin siyasi ve sosyal hayatında söz sahibi olmuş kişilerin isimlerinin verildiği bazı binaların isimlerinin değiştirildiğini belirten Vakkas Acar, duruma tepki gösterdi. Kemal Tabak’ın isminin verildiği okulun yıkılarak yerine yapılan yeni okula başka isim verildiğini, Nuri Zararsız tarafından yapılan ek hastane binasının da mı akıbetinin aynı olacağını sorguladı.
Acar, “Kemal Tabak YİBO yıkıldıktan sonra Kemal Tabak ismi yerine Besni İmam Hatip Kız Lisesi yapıldı. Besni’nin önceki devlet hastanesine Nuri Zararsız ek bina yaptı. Burayı da binanın en altına kütüphane yapılmış, üst katlar kaderine terk edilmiş. Buranın akıbeti ne olacak?
Besni insanı çalışkandır, zekidir girişimcidir, vefalıdır. Gittikleri hiçbir ilde ülkede yük olmamış katkı sağlamışlardır. Büyük vefa örneği göstererek Besni’yi unutmamış, imkanları ölçüsünde hiçbir çıkar gözetmeksizin her alanda katkı sunmuşlar ve de sunmaya devam etmekteler. Son zamanlarda gözle görülür bir şekilde bu insanların ilçemize bıraktığı eserlerin ya isimleri değiştiriliyor ya da bu eserler çürümeye bırakılıyor. İnsanın aklına acaba diğer hayırseverlerin yaptırdığı yatırımların da akıbeti böyle mi olacak diye geliyor? Buradan yetkililere sesleniyoruz Kemal Tabak ismi niçin kaldırıldı? Devlet Hastanesi Nuri Zararsız ek bina sının akibeti ne olacak?” diye konuştu.

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