YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Akay, "Buğday ile koyun gerisi oyun"

Başkan Akay, "Buğday ile koyun gerisi oyun"

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.07.2020 13:27 | Son Güncelleme

Tokat Valiliğince ‘Köyümde yaşamak için 1 sürü nedenim var ’sloganı ile başlatılan 5 yılda 500 bin koyun projesinin lansmanı Topçam Yaylasında yapıldı.Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanın sıra, Tokat Valisi Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekilleri, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tarım İl Müdürü Orhan Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda çiftçi katıldı.Programda konuşan Bakan Pakdemir’li :’’ Anadolu’da hepimizin bildiği bir söz vardır ‘’Buğdayla koyun, gerisi oyun.

Tokat Valiliğince ‘Köyümde yaşamak için 1 sürü nedenim var ’sloganı ile başlatılan 5 yılda 500 bin koyun projesinin lansmanı Topçam Yaylasında yapıldı.
Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanın sıra, Tokat Valisi Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekilleri, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tarım İl Müdürü Orhan Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda çiftçi katıldı.
Programda konuşan Bakan Pakdemir’li :’’ Anadolu’da hepimizin bildiği bir söz vardır ‘’Buğdayla koyun, gerisi oyun. ’Bu bizim coğrafyamızı ve kültürümüzü en iyi ifade eden sözlerden biri, çünkü Anadolu buğdayın anavatanıdır ve koyun ile keçi de bu coğrafyanın kültürüdür, tadıdır tuzudur, 18 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yeni projeler ile küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.
TOKAT YAYLASINDA YAYLADIK...
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, ‘’Tokat Yaylasında Yayladık’ şeklinde girizgâh yaparak,’ Buğday ile koyun, gerisi oyun.’ Atasözümüz doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenen bu anlamlı proje çerçevesinde biz de Kayseri Şeker olarak bu projenin paydaşı olmaktan son derece mutluyuz, başta Tarım Bakanlığımıza, Tokat Valiliği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.’’ şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli daha sonra Dedeman Otel’de STK Temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda Tarım ve Şeker sektöründeki gelişmeler, üreticilerin sorunları ve talepleri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Başkan Akay toplantıda, Turhal Şeker’in Kayseri Şeker tarafından satın alınmasıyla birlikte Tokat ve bölgesinde önemli bir ekonomik artı değer ortaya konulduğunu belirterek, kooperatifleşmenin önemi, üreticilerin kota talepleri ve Turhal Şeker’in kampanya verileri hakkında Bakan Pakdemirli ve konuklara bilgiler aktardı.
Toplantının sonunda Başkan Akay Bakan Pakdemirli’ye meşhur el dokuması Bünyan Halısı hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:29
Sabah
05:17
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:11
Yatsı
21:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güneş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.