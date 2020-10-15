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Başkan Akbilek’ten "internet haberciliği yasası" müjdesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, internet haberciliği yasası çalışmalarında sona gelindiğini kaydetti.Başkan Akbilek, internet yasasının İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından cumhurbaşkanına sunulduğunu ve atılacak imzaların ardından Ocak ve ya Şubat gibi meclise sunularak yasalaşması ile yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Başkan Akbilek’ten "internet haberciliği yasası" müjdesi

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, internet haberciliği yasası çalışmalarında sona gelindiğini kaydetti.
Başkan Akbilek, internet yasasının İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından cumhurbaşkanına sunulduğunu ve atılacak imzaların ardından Ocak ve ya Şubat gibi meclise sunularak yasalaşması ile yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Başkan Akbilek, “Adıyaman’da internet haberciliği yapan siteleri tek çatı altında topladık. Pandemi süreci ile beraber zor duruma düşen meslektaşlarımız için Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu İGD reklam ajansı olarak bir havuz kuracak ve Adıyaman internet gazetecileri cemiyetine bağlı haber siteleri bu reklam havuzundan direk olarak faydalanacak. Üyelerimize ve bağımsız internet haberciliği yapan tüm meslektaşlarımıza çağrımız, internet yasası çok yakında çıkıyor. İlan alabilmek ve çalışanların sarı basın kartı sahibi olabilmesi için web adreslerinde mutlaka ’com.tr’ uzantılarını almış olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda vergi mükellefi olma zorunluluğu bulunduğu için maliye kayıtlarının da zaman kaybetmeden tamamlanması ve yayın haklarını elde ettikleri tüm belgeleri acilen hazırlanmaları gerekmektedir. Bu süreç hızlı işleyen bir süreç, lütfen meslektaşlarımın haber sayfalarının eksiklerini acilen gidererek bizleri bilgilendirmeleri gerekmektedir. Yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra gazetecilik mesleğinde kuralları uygulayanlar ve çalışanlarına, emeklerine saygı gösterenler federasyon tarafından öncelik görecektir. Bizler siz meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışıp emeklerinin karşılığını alabilmesi için gayret ediyor ve çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda yeni yasanın onayı ile hepimiz için daha iyi ve kaliteli bir dönem başlamış olur” diye konuştu.

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