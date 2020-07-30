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  4. Başkan Akgün: “Bayram, gelecekteki sağlıklı günlerin habercisi olsun”

Başkan Akgün: “Bayram, gelecekteki sağlıklı günlerin habercisi olsun”

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na yönelik bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün: “Bayram, gelecekteki sağlıklı günlerin habercisi olsun”

Kurban Bayramı’na yönelik bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde tedbiri elden bırakmadan kutlayacağımız Kurban Bayramı, gelecekteki sağlıklı bayramlarımızın da müjdecisi olsun” ifadesini kullandı.
Kurban Bayramı mesajı yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şu ifadelere yer verdi:
“Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek adına önemli bir fırsattır. Bu nedenle Kurban Bayramı’nın yüce Türk Milleti’ne ve İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Ülke olarak Covid-19 salgını ile mücadelemiz devam ediyor. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde tedbiri elden bırakmadan kutlayacağımız Kurban Bayramı, gelecekteki sağlıklı bayramlarımızın da müjdecisi olsun. Bayramlarımızı bundan sonraki zamanlarda daha güzel, daha sağlıklı ve daha huzurlu günlerde kutlamak en büyük arzumuzdur. Bu bayram aynı zamanda da kırgınlıkların son bulmasına vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerimle Yüce Türk Milleti’nin, Büyükçekmece Ailemin Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık, esenlik, mutluluk içerisinde daha nice bayramlara ulaşmamızı diliyorum."

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