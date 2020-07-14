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  4. Başkan Akgün: “Belediyelerin malları devlet malı sayılsın haczedilmesin”

Başkan Akgün: “Belediyelerin malları devlet malı sayılsın haczedilmesin”

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Birlik Encümen Üyesi Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Birlik Encümen Üyesi Dr. Hasan Akgün, kamu mallarına haciz işlemi uygulamasının yanlış bir karar olduğunu savunarak; “Belediyelerin masası, belediye başkanının koltuğu, teknik malzemeler haciz edilebilmektedir. Cumhurbaşkanımızın bir kararnamesiyle, belediyelerin malları devlet malı sayılarak bu sıkıntıdan kurtarılması mümkündür” diye konuştu.
Marmara Belediyeler Birliği’nin 2020 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı Birlik Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında İstanbul’da gerçekleşti. 2019 yılı Faaliyet Raporu ve 2019 yılı kesin hesabının görüşüldüğü toplantıda Birlik Meclisi 2. Başkan Vekili ve Birlik Meclisi 1. Yedek Katip, Encümen, Denetim Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’na üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimler sonrasında bir kez daha Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği görevine seçilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, birlik üyesi belediye başkanlarına teşekkür etti. Başkan Akgün, belediyelerin korona virüs salgının önlenmesi için kararlı bir mücadele yürüttüğünü, tüm imkânsızlıklara karşın süreci başarıyla yürüttüklerini belirtti.
2016 yılındaki bir ihaleden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlık makamındaki eşyalara haciz yoluyla el konduğunu hatırlatan Başkan Akgün, “Birçok belediyenin, bankalardaki emlak vergisinden toplanan paralarına dahi haciz işlemi uygulandığını duyuyoruz. Belediyelerin masası, belediye başkanının koltuğu, teknik malzemeler haciz edilebilmektedir. Belediyelerin malları devlet malı sayılarak bu sıkıntıdan kurtarılması mümkündür. Cumhurbaşkanımızın bir kararnamesiyle, belediyelerin malları devlet malı sayılabilir. Avukatlar belediye başkanlarının koltuğuna gidiyor. Başkanlık makamı halkın gözünde rencide ediliyor. Belediye mallarının tümüyle devlet malı sayılması için Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu işin çözülmesi gerektiğine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

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