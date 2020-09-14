YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Akgün: “Ürünü bol, hasadı bereketli bir yıl geçiriyoruz”

Başkan Akgün: “Ürünü bol, hasadı bereketli bir yıl geçiriyoruz”

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Karaağaç Köyü’nde gerçekleştirilen ay çekirdeği hasadına katıldı.

Çiftçilerle sohbet eden Başkan Dr. Hasan Akgün, biçerdövere binerek ay çekirdeği hasadı yaptı.

“Çiftçimizin yanındayız”
Tarımsal üretim yapan Büyükçekmeceli çiftçilerle bir araya gelen Başkan Akgün, “Bölgemizdeki üretimi arttırarak ilçemize hem ekonomik hem de sosyal katkıda bulunuyorlar. Ürünü bol, hasadı bereketli bir yıl geçiriyoruz. Üretim yapmak isteyen tüm çiftçilerimizin yanındayız. Ekmeğini topraktan çıkartan tüm çiftçilerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım Araştırma ve Geliştirme Merkezi kuruluyor
2020 yılını “Tarım Yılı” ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde tarımla uğraşan vatandaşlara her türlü desteği veriyor. Tarıma elverişli arazileri değerlendiren Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü de hasat dönemlerinde de çiftçileri yalnız bırakmıyor. Tarıma ilgi duyan vatandaşlar için Kumburgaz’daki eski belediye binası artık ‘Tarım Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ olarak hizmet verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
Kayserispor galibiyetle başladı
Kayserispor galibiyetle başladı
MKE Ankaragücü ilk haftada yine kazanamadı
MKE Ankaragücü ilk haftada yine kazanamadı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:37
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:23
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.