YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Akın sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Başkan Akın sanayi esnafının sorunlarını dinledi

MANİSA HABERLERİ  | 11.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Fatih Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti, sorunlarını yerinde dinledi.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fatih Sanayi Sitesine ziyaret gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Fatih Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti, sorunlarını yerinde dinledi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fatih Sanayi Sitesine ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Akın ziyareti sırasında esnaf ve çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Esnafın sorun ve taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Akın, hayata geçirecekleri projeler hakkında esnafı da bilgilendirdi. Başkan Akın ayrıca sanayi esnafı ile çalışanlara hem "hayırlı cumalar" dileğinde bulundu hem de işlerinde bol ve bereketli kazançlar diledi.
Fatih Sanayi Sitesine gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan Başkan Akın, “Başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimizle birlikte Fatih Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnaf ve emekçi kardeşlerimizle buluştuk. Ziyaretimiz sırasında sohbet ettiğimiz esnafımızın sorunlarını, taleplerini de dinledik. Turgutlumuzda ve Fatih Sanayi Sitemizde yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında esnafımızı bilgilendirdik ve kendileriyle fikir alış verişinde bulunduk. Fatih Sanayi Sitesi esnaf ve çalışan kardeşlerimize hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerim” dedi.
Ziyarette Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Gökdere, Fatih Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı ve Meclis Üyesi Hasan Yaman da yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
RH Bandırmaspor’da iki futbolcuda Covid-19 tespit edildi
RH Bandırmaspor’da iki futbolcuda Covid-19 tespit edildi

Manisa Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:41
Öğle
13:12
İkindi
16:45
Akşam
19:33
Yatsı
20:51

Manisa Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Aksoy Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Esin Eczanesi
Turgutlu
Murat Eczanesi
Akhisar
Büyük Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Manisa Dernekler Müdürü Çapraz:
Manisa Dernekler Müdürü Çapraz:
Şehidin eşi, Vali'den eşinin isminin bir yere verilmesini istedi
Şehidin eşi, Vali'den eşinin isminin bir yere verilmesini istedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.