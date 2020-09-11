Başkan Akın sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Fatih Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti, sorunlarını yerinde dinledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fatih Sanayi Sitesine ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Akın ziyareti sırasında esnaf ve çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Esnafın sorun ve taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Akın, hayata geçirecekleri projeler hakkında esnafı da bilgilendirdi. Başkan Akın ayrıca sanayi esnafı ile çalışanlara hem "hayırlı cumalar" dileğinde bulundu hem de işlerinde bol ve bereketli kazançlar diledi.

Fatih Sanayi Sitesine gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan Başkan Akın, “Başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimizle birlikte Fatih Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnaf ve emekçi kardeşlerimizle buluştuk. Ziyaretimiz sırasında sohbet ettiğimiz esnafımızın sorunlarını, taleplerini de dinledik. Turgutlumuzda ve Fatih Sanayi Sitemizde yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında esnafımızı bilgilendirdik ve kendileriyle fikir alış verişinde bulunduk. Fatih Sanayi Sitesi esnaf ve çalışan kardeşlerimize hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerim” dedi.

Ziyarette Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Gökdere, Fatih Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı ve Meclis Üyesi Hasan Yaman da yer aldı.

